Tasse: ecco quanto incidono sul costo del lavoro (Di martedì 18 aprile 2023) Il costo del lavoro in Italia non è fra i più alti in Europa, dove primeggiano Paesi con un più alto costo della vita, ma senza dubbio è gonfiato da Tasse e contributi previdenziali, che giustificano circa un terzo del costo medio sostenuto dall’iprenditore. E’ quanto emerge dalle ultime statistiche di Eurostat, l’istituto statistico europeo, secondo cui il costo orario medio del lavoro in Italia è pari a 29,4 euro. Qui puoi vedere come si calcola la retribuzione. A questo livello si colloca poco sotto la media europea sia se si guarda agli altri 27 Stati membri dell’UE (la cui media è pari a 30,5 euro all’ora), sia se si restringe la base di confronto ai Paesi dell’Eurozona (nella quale la media sale leggermente a 34,3 euro all’ora). C’è da precisare ... Leggi su quifinanza (Di martedì 18 aprile 2023) Ildelin Italia non è fra i più alti in Europa, dove primeggiano Paesi con un più altodella vita, ma senza dubbio è gonfiato dae contributi previdenziali, che giustificano circa un terzo delmedio sostenuto dall’iprenditore. E’emerge dalle ultime statistiche di Eurostat, l’istituto statistico europeo, secondo cui ilorario medio delin Italia è pari a 29,4 euro. Qui puoi vedere come si calcola la retribuzione. A questo livello si colloca poco sotto la media europea sia se si guarda agli altri 27 Stati membri dell’UE (la cui media è pari a 30,5 euro all’ora), sia se si restringe la base di confronto ai Paesi dell’Eurozona (nella quale la media sale leggermente a 34,3 euro all’ora). C’è da precisare ...

