Tarquinia, alla sala Sacchetti "Non c'è incantesimo avaro di tempo"

Tarquinia – Poesia e musica s'incontrano alla sala Sacchetti. "Non c'è incantesimo avaro di tempo" è il recital poetico-musicale ideato e curato dalla poetessa Lorena Paris, con la partecipazione della violinista Viviana Di Carli, che si terrà sabato 22 aprile, alle 17,30, al civico 4 di via dell'Archetto, nel centro storico di Tarquinia. Organizzata dalla Società Tarquiniense d'Arte e Storia (Stas), l'iniziativa ha il patrocinio del Ministero della Cultura (MiC). alla lettura dei versi delle poetesse Lucianna Argentino, Chandra Livia Candiani e Mariangela Gualtieri affidata alla voce di Lorena Paris, che proporrà anche alcuni suoi componimenti, si alterneranno le preziose sonorità ...

