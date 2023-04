Taranto capoluogo pugliese dei Consulenti del Lavoro (Di martedì 18 aprile 2023) Rosario De Luca, Presidente Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, sarà per la prima volta a Taranto, per partecipare al convegno “Il ruolo strategico del Consulente del Lavoro nella società che cambia”, nonché per tenere nel capoluogo la Consulta dei Presidenti degli Ordini CdL della Puglia. Rosario De Luca come è noto, nello scorso novembre è succeduto nel prestigioso incarico di presidente nazionale a Marina Calderone, oggi Ministro del Lavoro; la sua presenza farà convergere sul capoluogo jonico la presenza e l’attenzione di tutti i Consulenti del Lavoro pugliesi. Il momento pubblico della giornata tarantina di Rosario De Luca è il convegno “Il ruolo strategico del Consulente del Lavoro nella ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 18 aprile 2023) Rosario De Luca, Presidente Nazionale dell’Ordine deidel, sarà per la prima volta a, per partecipare al convegno “Il ruolo strategico del Consulente delnella società che cambia”, nonché per tenere nella Consulta dei Presidenti degli Ordini CdL della Puglia. Rosario De Luca come è noto, nello scorso novembre è succeduto nel prestigioso incarico di presidente nazionale a Marina Calderone, oggi Ministro del; la sua presenza farà convergere suljonico la presenza e l’attenzione di tutti idelpugliesi. Il momento pubblico della giornata tarantina di Rosario De Luca è il convegno “Il ruolo strategico del Consulente delnella ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ledicoladelsud : Il viaggio più lungo del mondo farà tappa a Taranto: Princess Cruises annuncia lo scalo nel capoluogo ionico - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: Zecchino d'Oro 2023. L'Antoniano ha scelto il capoluogo ionico per le audizioni in Puglia. - TgrRaiPuglia : Zecchino d'Oro 2023. L'Antoniano ha scelto il capoluogo ionico per le audizioni in Puglia. -