Taiwan sbarca a Milano | ed è una buona notizia

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 18 aprile 2023) Il ministero degli Esteri diha annunciato lunedì che aprirà un ufficio di rappresentanza a, il secondo in Italia oltre alla de facto ambasciata di Roma. Fonti della Farnesina confermano, anche se data la natura “ privatistica”, non formale dell’ufficio, non è necessaria una comunicazione ufficiale del nostro ministero degli Esteri. L’apertura di un ufficio aè un segnale importante, che arriva dopo un periodo, quello inaugurato nel 2019 con la firma della Via della Seta, in cui l’Italia ha preferito rafforzare i rapporti con la Repubblica popolare cinese. E’ un segnale soprattutto per il governo di Giorgia Meloni, che era arrivata a Palazzo Chigi con una postura decisamente pro-salvo poi cercare di rimandare il più possibile la “questione cinese”, e tutt’oggi non ha chiarito ...