Taiwan: ministri Esteri G7, 'importante parlare con Cina, ma mostri responsabilità' (Di martedì 18 aprile 2023) Karuizawa, 18 apr. (Adnkronos/Dpa) – I ministri degli Esteri del G7 hanno dichiarato che è importante parlare "con franchezza" di come la Cina sta affrontando questioni critiche come quella di Taiwan e che permane la volontà di cooperare con Pechino per affrontare una serie di sfide comuni. Al termine della riunione di tre giorni a Karuizawa, in Giappone, i rappresentanti delle diplomazie dei Paesi più industrializzati hanno ribadito il loro appello affinché "la Cina agisca come membro responsabile della comunità internazionale"."Non esiste una base legale per le ampie rivendicazioni marittime della Cina nel Mar Cinese Meridionale e ci opponiamo alle attività di militarizzazione della Cina nella regione", hanno affermato i ministri, ...

