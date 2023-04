Taglio contributi in busta paga: quanto guadagneranno in più i lavoratori? (Di martedì 18 aprile 2023) Il Governo Meloni ha annunciato e confermato l’aumento delle buste paga dei lavoratori dipendenti. Ecco quanto guadagnano in più i lavoratori. Con l’approvazione della Manovra di Bilancio 2023 saliranno gli stipendi degli italiani grazie al rafforzamento del Taglio del cuneo fiscale voluto dall’Esecutivo. La finalità del Governo Meloni è quello di arrivare al Taglio di 5 punti percentuali entro la fine della legislatura. Il Governo mira a spalmare l’aumento di un punto percentuale all’anno al fine ultimo di sostenere economicamente la classe medio-bassa. In fin dei conti, uno dei problemi più gravi sono le tasse che impattano sulle tasche dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti. Il prelievo fiscale scoraggia l’occupazione e finisce per incentivare il lavoro ... Leggi su blowingpost (Di martedì 18 aprile 2023) Il Governo Meloni ha annunciato e confermato l’aumento delle bustedeidipendenti. Eccoguadagnano in più i. Con l’approvazione della Manovra di Bilancio 2023 saliranno gli stipendi degli italiani grazie al rafforzamento deldel cuneo fiscale voluto dall’Esecutivo. La finalità del Governo Meloni è quello di arrivare aldi 5 punti percentuali entro la fine della legislatura. Il Governo mira a spalmare l’aumento di un punto percentuale all’anno al fine ultimo di sostenere economicamente la classe medio-bassa. In fin dei conti, uno dei problemi più gravi sono le tasse che impattano sulle tasche dei datori di lavoro e deidipendenti. Il prelievo fiscale scoraggia l’occupazione e finisce per incentivare il lavoro ...

