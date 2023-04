Tabellone Wta Stoccarda 2023 | nove top-10 al via | c’è anche Trevisan

(Di martedì 18 aprile 2023) Ilprincipale del Wta 500 di, torneo in programma sulla terra rossa indoor della città tedesca dal 17 al 23 aprile. Ci sonodelle prime dieci giocatrici del ranking mondiale, con Jessica Pegula unica assente. L’evento è da sempre ben frequentato, ma a questa parata di stelle contribuisceun calendario Wta piuttosto scarno in questa fase di stagione, con poche opportunità offerte alle giocatrici. Iga Swiatek prova ad iniziare con il piede giusto sulla terra rossa, ma negli ultimi mesi si sono messe in mostra diverse inseguitrici. PresenteMartina, la quale esordirà contro la brasiliana Haddad Maia. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIWTAPRIMO ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Diego_Barbiani : RT @oktennis: Ecco un video di presentazione dell'impianto di Stoccarda: dagli spalti della Porsche Arena fino alla fan zone con anche mome… - oktennis : Ecco un video di presentazione dell'impianto di Stoccarda: dagli spalti della Porsche Arena fino alla fan zone con… - OA_Sport : WTA Stoccarda 2023: Martina Trevisan unica italiana nel forte 500 indoor sul rosso tedesco - Ubitennis : WTA Stoccarda, il tabellone: Swiatek e Sabalenka le favorite. Presenti Jabeur, Rybakina e Garcia, Trevisan porta al… - sportface2016 : #WTAStoccarda | Il tabellone principale, con 9 top-10 al via. C'è anche Martina #Trevisan #PTGP23 -

Sicuri di un posto nelprincipale anche altri due tennisti tricolore: Lorenzo Sonego e ... mentre in Toscana, spazio a un nuovo appuntamento del circuito femminile col125 'Firenze Ladies ...Diretta Supertennis500 Stoccarda: Martina Trevisan - Beatriz Haddad Maia, non prima delle 12 sul Campo Centrale. Diretta Supertennis e Supertennix Ilmaschile US Open 2022 Il......lo scorso fine settimana dedicato alla prima fase della Billie Jean King Cup torna il circuito... Ilguidato dalla numero 1 del mondo, Iga Swiatek, mentre la parte bassa è presidiata dalla ...

WTA Stoccarda, il tabellone: Swiatek e Sabalenka le favorite. Presenti Jabeur, Rybakina e Garcia, Trevisan porta alta la bandiera azzurra Ubitennis

sia per quanto riguarda la categoria ATP maschile che la WTA femminile. Match Point di Woody Allen Il tennis come metafora di vita del cinema più eccelso che si possa imprimere sullo schermo, a ...Sicuri di un posto nel tabellone principale anche altri due tennisti tricolore ... spazio a un nuovo appuntamento del circuito femminile col WTA 125 ‘Firenze Ladies Open’. Sempre per quel che riguarda ...