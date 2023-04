Sylvester Stallone sarà star e produttore dell' action comedy Never Too Old To Die

Leggi su movieplayer

(Di martedì 18 aprile 2023) L'attoreè stato coinvolto comee protagonista diToo Old To Die, un'ambientata nel mondoe spie.il protagonista ediToo Old To Die, un nuovo progetto prodotto da Amazon Studios. Il film viene descritto come un'il primo titolo previsto dall'accordo stretto tra lo studio e Balboa Productions, di proprietà. Brian Otting ha scritto la sceneggiatura diToo Old to Die. Al centroa trama ciun misterioso omicidio ...