Svolta green a Monreale, arrivate quattro Jeep ibride ed elettriche al Comune (Di martedì 18 aprile 2023) Il Comune di Monreale viaggerà green per i prossimi 5 anni grazie a quattro Jeep ibride. Consegnate questo pomeriggio, quattro Jeep ibride ed elettriche con un autonomia di circa 100 km solo in modalità full elettric. Lo rende noto l’assessore Letizia Sardisco. ”I veicoli sono stati reperiti – dichiara il dirigente Pietro Bevilacqua- con la (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di martedì 18 aprile 2023) Ildiviaggeràper i prossimi 5 anni grazie a. Consegnate questo pomeriggio,edcon un autonomia di circa 100 km solo in modalità full elettric. Lo rende noto l’assessore Letizia Sardisco. ”I veicoli sono stati reperiti – dichiara il dirigente Pietro Bevilacqua- con la (live.it)

