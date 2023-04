“Svolta al prossimo incrocio”. Il navigatore del cellulare sbaglia: 20enne uccisa in un vialetto (Di martedì 18 aprile 2023) Un’immane tragedia ha sconvolto un’intera comunità per l’addio ad una giovane vita, uccisa per una motivazione assurda. La vittima si chiamava Kaylin Gillis ed è morta dopo aver sbagliato una strada. Mai lei avrebbe pensato di incorrere in una situazione del genere, infatti all’improvviso è successo l’irreparabile e per la ragazza non c’è stato niente da fare. Aveva solamente 20 anni ed era insieme ad altri tre amici quando è stata coinvolta inaspettatamente da questa aggressione. Kaylin Gillis è morta quindi per un motivo inaccettabile e la sua colpa è stata quindi quella di aver solamente sbagliato una strada e di essersi trovata non nel posto giusto. La notizia ha ovviamente lasciato di stucco tutti gli abitanti della zona, oltre alla polizia, che ha indetto una conferenza stampa per rivelare i dettagli del fattaccio. Un ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 aprile 2023) Un’immane tragedia ha sconvolto un’intera comunità per l’addio ad una giovane vita,per una motivazione assurda. La vittima si chiamava Kaylin Gillis ed è morta dopo averto una strada. Mai lei avrebbe pensato di incorrere in una situazione del genere, infatti all’improvviso è successo l’irreparabile e per la ragazza non c’è stato niente da fare. Aveva solamente 20 anni ed era insieme ad altri tre amici quando è stata coinvolta inaspettatamente da questa aggressione. Kaylin Gillis è morta quindi per un motivo inaccettabile e la sua colpa è stata quindi quella di aver solamenteto una strada e di essersi trovata non nel posto giusto. La notizia ha ovviamente lasciato di stucco tutti gli abitanti della zona, oltre alla polizia, che ha indetto una conferenza stampa per rivelare i dettagli del fattaccio. Un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... max_squarcia : @SalJ80 Il prossimo anno bisogna dare una svolta e Tudor potrebbe essere un buon compromesso per ambiente e costo v… - nieddupierpaolo : RT @CarloBolognesi1: @Se23rex Elle Europee del prossimo anno, con la svolta a destra degli scandinavi abbiamo la grande occasione per ribal… - CarloBolognesi1 : @Se23rex Elle Europee del prossimo anno, con la svolta a destra degli scandinavi abbiamo la grande occasione per ri… - Brunell52793518 : RT @CarloBolognesi1: @andreasso1951 L'anno prossimo, con la recente svolta a destra dei Paesi scandinavi, possiamo ribaltare totalmente l'a… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Inter, Ausilio vola a Barcellona per parlare con il ds dei blaugrana e il procuratore di De Zerbi: svolta per il pross… -