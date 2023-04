Svolta africana per Giorgia con un occhio alla geopolitica

Leggi su formiche

(Di martedì 18 aprile 2023) Direzione Africa. PerMeloni c’è il Burundi dopo la visita in Etiopia, dove si è svolto un incontro con il presidente somalo e con il presidente dell’Unione, Moussa Faki Mahamat. Ovvero il premier prova ad accelerare con le relazioni che gravitano attorno al Piano Mattei, nella consapevolezza che si tratta di un’area altamente strategica, in primis per i destini italiani (e quindi anche per quelli europei), senza trascurare il connesso cono di alleanze (Usa vs Cina). A Chigi domani verrà ricevuto il primo ministro della Repubblica del Burundi, Gervais Ndirakobuca, un altro passo verso una rete diplomatica da lanciare a 360 gradi, contando sulle direttrici di marcia della cooperazione e del know how italiano. Sull’Africa si è diretto anche l’appello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sia diretto...