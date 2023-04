Superbonus 110% | arrivano i controlli dell’Agenzia delle Entrate Ecco chi rischia

(Di martedì 18 aprile 2023) L’Agenziaha avviato una serie divolti a monitorare le posizioni di alcuni contribuenti, che hanno chiesto l’accesso altramite un escamotage. Nel corso degli anni sono emersi tantissimi furbetti del: molte imprese si sono accaparrate illegalmente degli incentivi messi a disposizione dall’Esecutivo per i lavori di adeguamento energetico e di interventi di ristrutturazione edilizia. L’Agenziaha avviato un serie disui condomini per verificare i casi di elusione per abuso del diritto. Una sentenza testimonia l’attività di monitoraggio da parte, che sta controllando la posizione di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elmer_snerd : RT @fineditutto: Bene, e dopo aver sgamato parecchi furbetti del reddito di nullafacenza, adesso si vada alla ricerca delle frodi al 110%,… - fineditutto : Bene, e dopo aver sgamato parecchi furbetti del reddito di nullafacenza, adesso si vada alla ricerca delle frodi al… - chatifyoucan : quattrini” la mia mente è corsa a Giuseppe Conte. La sua moltiplicazione di pizzette e gnocchi sono stati RdC a pio… - infoiteconomia : Il Def rifà i costi su bonus casa e superbonus 110% - GigiEinaudi : in italia invece @GiuseppeConteIT e @matteosalvinimi regalavano la ristrutturazione della terza villa a Porto Cervo… -

A loro hanno espresso forte preoccupazione riguardo la problematica dei crediti da bonus edilizi, in particolare dal%, rimasti incagliati dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei ......edilizio abbiamo inserito i comportamenti che avevamo già assunto durante l'ondata delpresi ... Si sono usati i numeri delle pratiche edilizie 2021 e 2022, aumentate grazie ale non certo ...... al quale hanno espresso forte preoccupazione riguardo la problematica dei crediti da bonus edilizi, in particolare dal%, rimasti incagliati dopo l'approvazione da parte del Consiglio ...

Superbonus, le ultime notizie - BibLus-net BibLus-net

Se nel conto inseriamo poi anche le somme non ammesse in detrazione, ma effettuate nell’ambito del Superbonus 110 o 90 per cento, la cifra sale ad oltre 11 mld. Solo a marzo la spesa per gli ...Il Def rifà i costi su bonus casa e superbonus 110%: 6 miliardi di costi extra di Giseppe Latour e Giovanni Parente Secondo le prime stime del Mef il contributo alla crescita economica si colloca tra ...