Suor Cristina | la madre sconvolta per la partecipazione all' Isola dei Famosi | ma c' è di più !

(Di martedì 18 aprile 2023)è una nuova concorrente dell'dei: la mamma ancora incredula della scelta della figlia commenta così la sua. Eppure c'è di più! L'abbiamo conosciuta tutti quando ha deciso di partecipare al talent show The Voice lasciando senza parole persino Raffaella Carrà quando, non appena si gira alle blind audition, scopre che a cantare No One di Alicia Keys è unaa. Appartenente all’ordine dellee orsoline della Sacra Famiglia diventa nota a livello internazionale e seguita da J-Ax e riesce ad aggiudicarsi la vittoria, firmando per un contratto discografico con la Universal Music. Da quel momento è stata sempre attiva sul panorama musicale, ma non ha mai lasciato i suoi abiti, o almeno fino ha poco tempo fa. È stato proprio il 20 ...

è approdata a 'L'Isola dei famosi' 2023. L'ex suora è arrivata in Honduras e ha dichiarato che era giunto il ...Scuccia sbarca in Honduras come naufraga dell'Isola dei Famosi 2023: 'È la mia rinascita, ma mi vedrete anche arrabbiata' L'exScuccia è sbarcata ufficialmente a ' L'Isola dei Famosi ' 2023. Nella sua video presentazione, andata in onda ieri sera, ha definito questa esperienza come la sua 'rinascita'. '...L'ormai exnella sua presentazione parla della sua nuova avventura in Honduras come di 'Una rinascita'. 'Sentivo che l'abito non mi permetteva più quel processo evolutivo', ha ...

Cristina Scuccia sbarca a "L'Isola dei Famosi": "La mia rinascita, ma mi vedrete anche arrabbiata..." TGCOM

Suor Cristina è approdata a “L’Isola dei famosi” 2023. L’ex suora è arrivata in Honduras e ha dichiarato che era giunto il momento di una “rinascita”. “Ho pensato che l’abito mi trattenesse”, ha detto ...Ad aggiungersi alle tre Chicas è Cristina, pronta ad affrontare le sue paure e a mettersi in gioco Dopo l’arrivo di Corinne, Helena e Fiore, l’Isola è pronta ad accogliere una concorrente speciale… ...