Suor Anna Alfieri su Cristina Scuccia all'Isola: "Non mi stupisce l'addio alle orsoline, ma il dopo…" (Di martedì 18 aprile 2023) Un dialogo aperto, da Suora a ex Suora, Cristina Scuccia, quello che tra interrogativi lasciati in sospeso e consigli utili, Suor Anna Monia Alfieri, Cavaliere al Merito della Repubblica italiana, e apprezzata ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, affida all'Adnkronos, partendo dai commenti sull'ingresso della giovane ex collega – in passato membro dell'ordine delle Suore orsoline della Sacra Famiglia – nel circo mediatico caraibico dell'Isola dei Famosi. Suor Anna Alfieri commenta l'esordio di Cristina Scuccia all'Isola dei Famosi Suor Anna Monia è perplessa, non tanto per l'abbandono del ...

