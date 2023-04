Suor Anna Alfieri | “Cristina Scuccia? Dispiaciuta per sue scelte dopo vita religiosa”

(Di martedì 18 aprile 2023) “Non mi ha stupito l’uscita didalla, mi sono invece particolarmentedel suo percorsol’uscita dalla”. CosìMonia, Cavaliere al Merito della Repubblica italiana, commenta all’Adnkronos l’ingresso all’Isola dei Famosi della giovane exa, in passato membro dell’ordine dellee orsoline della Sacra Famiglia. “Già dalle origini, da quando partecipò a ‘The voice of Italy’, mi chiedevo quale valore aggiunto potesse dare questa esperienza alla sua. Cantare? Potremmo dire che c’è il valore aggiunto di evangelizzare, forse. Ma ballare? – ...

Lo diceMonia Alfieri, Cavaliere al Merito della Repubblica e paladina delle scuole paritarie in una nota riportata da Adnkronos. ' Infatti, le numerose scuole pubbliche paritarie che hanno ...Si tratta di un problema che riguarda gli italiani tutti, pertanto è necessario una soluzione appoggiata a livello trasversaleMonia Alfieri, 15 aprile 2023

