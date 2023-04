Sun | telefonata distensiva fra re Carlo e il figlio Harry

(Di martedì 18 aprile 2023) LONDRA – C’è stata unafra reIII (foto) e ilper cercare di “chiarire le cose” prima dell’incoronazione del sovrano e della regina Camilla, in programma il 6 maggio prossimo all’abbazia di Westminster. Lo rivela il Sun citando fonti vicine ai reali, secondo cui la conversazione con il principe ribelle, atteso alla cerimonia solenne mentre la moglie Meghan Markle rimarrà in California con i figli, punta a “facilitare il percorso verso il riavvicinamento” fra padre edopo le polemiche seguite al documentario dei duchi di Sussex su Netflix e a ‘Spare’, l’autobiografia di, con la serie di accuse e recriminazioni indirizzate verso la famiglia reale britannica. L'articolo L'Opinionista.

