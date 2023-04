Sudan, l’ultima vittima usa (Di martedì 18 aprile 2023) È difficile giustificare Putin: adesso ha ordito un colpo di Stato in Sudan tramite l’esercito privato della Wagner.Armando Dossivia email Gentile lettore, mi duole dirle che lei è fuori strada sul golpe in corso in Sudan. Naturalmente non gliene faccio una colpa, perché immagino che le sue fonti di informazione siano i giornali italiani e i tg a reti unificate. “Sudan, il golpe del generale sostenuto dalla Wagner” titolava l’altro giorno Repubblica e concetti identici erano espressi da tutti i giornaloni. Invece il golpe è di matrice Usa. Era facilmente intuibile: a metà febbraio Khartoum aveva firmato un accordo che concedeva a Mosca la costruzione di una base navale in Sudan. Due mesi dopo, voilà, il golpe. Ora la prova provata arriva da Washington. Il Segretario di Stato Blinken ieri ha pubblicato un tweet di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 18 aprile 2023) È difficile giustificare Putin: adesso ha ordito un colpo di Stato intramite l’esercito privato della Wagner.Armando Dossivia email Gentile lettore, mi duole dirle che lei è fuori strada sul golpe in corso in. Naturalmente non gliene faccio una colpa, perché immagino che le sue fonti di informazione siano i giornali italiani e i tg a reti unificate. “, il golpe del generale sostenuto dalla Wagner” titolava l’altro giorno Repubblica e concetti identici erano espressi da tutti i giornaloni. Invece il golpe è di matrice Usa. Era facilmente intuibile: a metà febbraio Khartoum aveva firmato un accordo che concedeva a Mosca la costruzione di una base navale in. Due mesi dopo, voilà, il golpe. Ora la prova provata arriva da Washington. Il Segretario di Stato Blinken ieri ha pubblicato un tweet di ...

