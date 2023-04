Sudan, l'esercito acconsente a una tregua armata di 24 ore (Di martedì 18 aprile 2023) Giorni di guerra - Nel Paese sono in corso i combattimenti tra l'esercito regolare e i paramilitari delle Forze di supporto rapido , legate al gruppo privato russo Wagner. Dopo giorni in cui non sono ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 18 aprile 2023) Giorni di guerra - Nel Paese sono in corso i combattimenti tra l'regolare e i paramilitari delle Forze di supporto rapido , legate al gruppo privato russo Wagner. Dopo giorni in cui non sono ...

Sudan, l'esercito acconsente a una tregua armata di 24 ore Giorni di guerra - Nel Paese sono in corso i combattimenti tra l'esercito regolare e i paramilitari delle Forze di supporto rapido , legate al gruppo privato russo ... Leggi Anche Sudan, appelli dell'Onu ... Sudan, fonti Nova: le milizie di Dagalo hanno preso il controllo del palazzo presidenziale ... dove i combattenti Wagner sostengono l'esercito di Bangui e sono coinvolte nello sfruttamento ...gli occhi puntati nell'ottica di un possibile coinvolgimento della Wagner nei combattimenti in Sudan. Sudan, chi c'è dietro alla guerra (18/04/2023) Dal colpo di stato del 2021 che mise fine al governo di transizione istituito dopo la caduta di al - Bashir due anni prima, il Sudan è gestito dall'esercito, con il leader di quel golpe, il generale ... Scontri Sudan, "tregua di 24 ore per evacuare feriti e civili". Esercito nega Adnkronos In Sudan, uno scontro annunciato Gli egiziani, in virtù dei rapporti storici con l'esercito del Sudan, appoggiano il Consiglio Sovrano e hanno offerto i loro buoni uffici per la mediazione di un accordo con le opposizioni che ... Sudan, prosegue la guerra tra esercito e forze paramilitari (ANSA-AFP) - KARUIZAWA, 18 APR - Il segretario di Stato americano Antony Blinken, attualmente in Giappone, ha parlato separatamente con i due generali rivali che lottano per il potere in Sudan e ha ...