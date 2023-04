Sudan, l'esercito acconsente a una tregua armata di 24 ore | Croce Rossa: "Situazione umanitaria molto grave" (Di martedì 18 aprile 2023) Croce Rossa: 'grave Situazione umanitaria' - Nel Paese sono in corso i combattimenti tra l'esercito regolare e i paramilitari delle Forze di supporto rapido , legate al gruppo privato russo Wagner. Il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 18 aprile 2023): '' - Nel Paese sono in corso i combattimenti tra l'regolare e i paramilitari delle Forze di supporto rapido , legate al gruppo privato russo Wagner. Il ...

