Sudan fuori controllo. Quasi 200 morti, 1800 feriti (Di martedì 18 aprile 2023) In Sudan non si fermano gli scontri. Dopo tre giorni di guerriglia urbana si contano Quasi 200 vittime e 1800 feriti. Nel paese africano mancano acqua ed elettricità, la popolazione è in fuga. Si ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 18 aprile 2023) Innon si fermano gli scontri. Dopo tre giorni di guerriglia urbana si contano200 vittime e. Nel paese africano mancano acqua ed elettricità, la popolazione è in fuga. Si ...

Sudan fuori controllo. Quasi 200 morti, 1800 feriti - In Sudan non si fermano gli scontri. Dopo tre giorni di guerriglia urbana si contano quasi 200 vittime e 1800 feriti. Nel paese africano mancano acqua ed elettricità, la popolazione è in fuga. Si ... Il terrore del Sudan e i calcoli di chi dovrebbe mediare ...popolo è fuori dall'equazione e il punto è: chi è in grado di fermare Burhan e Hemedti La prima risposta è: non il mondo occidentale Milano. L'11 aprile del 2019, Omar al Bashir, dittatore del Sudan ... Sudan fuori controllo. Quasi 200 morti, 1800 feriti Ieri colpiti tre ospedali a Karthoum. Aggressione nella casa dell'ambasciatore Ue. Attaccato un convoglio dipolomatico statunitense. Dal Giappone appello dei ministri del G7 ... Sudan, così l'Italia ha addestrato i golpisti delle Rsf LEGGI – Scontri tra esercito e milizie filo-russe: vittime in Sudan LEGGI – Il Sudan è diviso tra due eserciti e tante potenze venute da fuori Continua la battaglia a Khartoum e in altre città sudanes ...