Sudan: esercito, rispetteremo la tregua di 24 ore (Di martedì 18 aprile 2023) Il comandante delle forze armate Sudanesi, Abdel Fattah Al - Burhan, ha detto in tv che l'esercito Sudanese rispetterà un cessate il fuoco a partire dalle 18 ora locale (e italiana) per un periodo di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 aprile 2023) Il comandante delle forze armateesi, Abdel Fattah Al - Burhan, ha detto in tv che l'ese rispetterà un cessate il fuoco a partire dalle 18 ora locale (e italiana) per un periodo di ...

