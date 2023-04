Sudan | Blinken a generali | urgente un cessate il fuoco

(Di martedì 18 aprile 2023) Il segretario di Stato americano Antony, attualmente in Giappone, ha parlato separatamente con i duerivali che lottano per il potere ine ha insistito "sull'urgenza di ...

Il segretario di Stato americano Antony, attualmente in Giappone, ha parlato separatamente con i due generali rivali che lottano per il potere ine ha insistito "sull'urgenza di raggiungere un cessate il fuoco". Lo ha riferito ......in Sud: "Alzate la voce contro le ingiustizie". FOTO Le reazioni internazionali Senza schierarsi per nessuna delle due parti, i ministri degli Esteri statunitense e britannico, Antonye ...... i ministri degli Esteri statunitense e britannico, Antonye James Cleverly, a margine del ... 'un islamista radicale che sta bombardando i civili' e spera 'di mantenere ilisolato e ...

I capi della diplomazia dei Paesi del G7 hanno chiesto, oggi martedì, la fine "immediata" dei combattimenti in Sudan. Secondo le Nazioni Unite, gli scontri in corso da sabato in Sudan tra l'esercito r ...Si protrae ormai da tre giorni lo scontro fra esercito e paramilitari in Sudan che ha già causato quasi 200 morti in un bilancio che rischia di continuare drammaticamente ad aggravarsi.