Su che canale vedere Napoli-Milan? C’è la diretta gratis e in chiaro: programma, orari, tv e streaming (Di martedì 18 aprile 2023) Tifosi di Napoli e Milan, gioite. Anche se non avete il biglietto per vedere la partita dal vivo allo stadio “Diego Armando Maradona”, questa sera potrete godervi lo spettacolo sul divano di casa. La gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra queste due squadre sarà infatti visibile in chiaro su canale 5, oltre che per gli abbonati su Sky Sport. Alle ore 21, dunque, state pronti ad accendere la televisione per collegarvi. E se siete fuori non preoccupatevi: l’alternativa è la diretta streaming, disponibile su Mediaset Infinity. Napoli-Milan si gioca dopo l’1-0 dell’andata a favore dei rossoneri, che quindi hanno due risultati su tre: vittoria e pareggio. Gli azzurri, però, hanno recuperato Osimhen in attacco e ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023) Tifosi di, gioite. Anche se non avete il biglietto perla partita dal vivo allo stadio “Diego Armando Maradona”, questa sera potrete godervi lo spettacolo sul divano di casa. La gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra queste due squadre sarà infatti visibile insu5, oltre che per gli abbonati su Sky Sport. Alle ore 21, dunque, state pronti ad accendere la televisione per collegarvi. E se siete fuori non preoccupatevi: l’alternativa è la, disponibile su Mediaset Infinity.si gioca dopo l’1-0 dell’andata a favore dei rossoneri, che quindi hanno due risultati su tre: vittoria e pareggio. Gli azzurri, però, hanno recuperato Osimhen in attacco e ...

