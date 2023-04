Su Chat Gpt | il Garante della Privacy vuole una terza europea via tra Stati Uniti e Cina

Leggi su linkiesta

(Di martedì 18 aprile 2023) Pasquale Stanzione, 77 anni, presidente dell’Autoritàdei dati personali, è colui che ha sospeso l’accesso all’intelligenza artificialeGpt dall’Italia. Così siamo l’unico Paese a praticare il blocco per legge, oltre a Russia,, Corea del Nord, Cuba, Iran e Siria. Insomma, non una compagnia di alto livello. Ma il 30 aprile ilpotrebbe ripremere il tasto on, a patto che Open Ai, la società che ha creato il software, faccia alcuni passi avanti sulle richieste italiane. Stanzione spiega la sua posizione a Federico Fubini sul Corriere, spiegando di puntare a unavia dell’intelligenza artificiale, a metà strada tra, in pratica. «È la pluralità, la convergenza e la gravità delle implicazioni delle possibili ...