Su Chat Gpt, il Garante della Privacy vuole una terza europea via tra Stati Uniti e Cina (Di martedì 18 aprile 2023) Pasquale Stanzione, 77 anni, presidente dell’Autorità Garante dei dati personali, è colui che ha sospeso l’accesso all’intelligenza artificiale ChatGpt dall’Italia. Così siamo l’unico Paese a praticare il blocco per legge, oltre a Russia, Cina, Corea del Nord, Cuba, Iran e Siria. Insomma, non una compagnia di alto livello. Ma il 30 aprile il Garante potrebbe ripremere il tasto on, a patto che Open Ai, la società che ha creato il software, faccia alcuni passi avanti sulle richieste italiane. Stanzione spiega la sua posizione a Federico Fubini sul Corriere, spiegando di puntare a una terza via dell’intelligenza artificiale, a metà strada tra Stati Uniti e Cina, in pratica. «È la pluralità, la convergenza e la gravità delle implicazioni delle possibili ... Leggi su linkiesta (Di martedì 18 aprile 2023) Pasquale Stanzione, 77 anni, presidente dell’Autoritàdei dati personali, è colui che ha sospeso l’accesso all’intelligenza artificialeGpt dall’Italia. Così siamo l’unico Paese a praticare il blocco per legge, oltre a Russia,, Corea del Nord, Cuba, Iran e Siria. Insomma, non una compagnia di alto livello. Ma il 30 aprile ilpotrebbe ripremere il tasto on, a patto che Open Ai, la società che ha creato il software, faccia alcuni passi avanti sulle richieste italiane. Stanzione spiega la sua posizione a Federico Fubini sul Corriere, spiegando di puntare a unavia dell’intelligenza artificiale, a metà strada tra, in pratica. «È la pluralità, la convergenza e la gravità delle implicazioni delle possibili ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gcxyzgc : chat gpt. Imterrogato su come si sconfigge la mafia, ha rifiutato il suo aiuto. Come se la mafia fosse una setta di omosessuali. - MiScoccio_Today : @a_smeriglia @tucobenedicto_ Ciao, vorrei solo sottolineare (in estrema sintesi) che è stata Open AI a bloccare Cha… - piermolinengo : Il magnate sudafricano Elon #Musk sta lavorando a una sua versione di Chat GPT, sviluppata dalla sua nuova startup… - AMarco1987 : Su Chat Gpt, il Garante della Privacy vuole una terza europea via tra Stati Uniti e Cina - Inter_DK : @californiet Chat gpt lavora per te mentre guardi le partite -