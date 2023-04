Studenti ucraini a Cusano, servizio mensa gratuito fino a giugno (Di martedì 18 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Il Comune di Cusano Milanino, quando è scoppiata la guerra in Ucraina, è stato fra quelli ad accogliere nuclei familiari con bambini scappati dal loro Paese. Un gesto di solidarietà che non si è esaurito soltanto nell’accoglienza formale, ma si è pure concretizzato nella decisione di garantire agli esuli ucraini in età scolare il proseguimento ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 18 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Il Comune diMilanino, quando è scoppiata la guerra in Ucraina, è stato fra quelli ad accogliere nuclei familiari con bambini scappati dal loro Paese. Un gesto di solidarietà che non si è esaurito soltanto nell’accoglienza formale, ma si è pure concretizzato nella decisione di garantire agli esuliin età scolare il proseguimento ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... loreafg : @putino Carcerati e/o mercenari. I russi usano i wagner in città. Gli ucraini mandano panettieri e studenti coscrit… - crisc3000 : @7hiva @gildacana @LaStampa Non parlo mica dei gruppi Pravyj Sektor e Spil'na Sprava ma parlo dei studenti Europeis… - Boot26575010 : Il ministro dell'Istruzione russo Sergei Kravtsov annuncia che sono pronti i libri di testo in ucraino per le scuol… - dondogliocg : RT @bordoni_russia: Il ministro dell'Istruzione russo Sergei Kravtsov annuncia che sono pronti i libri di testo in ucraino per le scuole pr… - anna_kouadio : RT @bordoni_russia: Il ministro dell'Istruzione russo Sergei Kravtsov annuncia che sono pronti i libri di testo in ucraino per le scuole pr… -