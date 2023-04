Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Studenti soffrono di crisi d’ansia. E il liceo viene occupato: “Subiamo il peso della competizione e del giudizio” - reis10_h : @fpicciolini @GyasiAbosi296 @repubblica Lei può andare a vedere i dati statistici per capire che in Italia abbiamo… -

L'occupazione in seguito alla diffusione dei risultati del sondaggio Ciò che è emerso è preoccupante: secondo l'indagine settesu diecispesso di crisi di pianto o crollo emotivo ...I risultati preoccupanti di un sondaggio in un liceo Secondo un' indagine, promossa dal collettivo "Manzoni antagonista", settesu dieci del liceo Manzoni di Milanospesso di crisi ...Gettare via il cibo, in tempi in cui ancora milioni di personela fame, e intollerabile ... ha toccato finora tre istituzioni scolastiche regionali coinvolgendo in totale 120: il ...

Studenti soffrono di crisi d’ansia. E il liceo viene occupato: “Subiamo il peso della competizione e del giudizio” Orizzonte Scuola

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato della scuola, il liceo linguistico Manzoni di Milano, in cui un’associazione studentesca, il Collettivo Manzoni Antagonista, ha somministrato agli studenti un sond ..."Portate i ragazzi delle scuole nelle comunità di recupero per tossicodipendenti. Fateli parlare con le persone che vivono lì per liberarsi delle droghe ...