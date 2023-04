Striscia la Notizia, Tapiro d’Oro a Fedez per la vacanza a Dubai, lui confessa: “La coerenza non è una mia virtù. Chiara? Ho molto da farmi perdonare” (Di martedì 18 aprile 2023) Ottavo Tapiro d’Oro per Fedez. Il rapper è stato raggiunto nelle scorse ore da Valerio Staffelli, che gli ha consegnato l’iconica statuetta di Striscia la Notizia. Il motivo? La sua recente vacanza a Dubai con la moglie Chiara Ferragni e i figli: “Come mai Dubai, visto che aveva detto che non ci sarebbe mai più tornato, dopo averla definita ‘una Disneyland con i cadaveri sotto al tappeto’? Voleva farsi perdonare da Chiara per il bacio dato a Rosa Chemical al Festival di Sanremo?”, gli ha chiesto l’inviato del tg satirico di Canale 5. “Ho molto da farmi perdonare. Premetto che la coerenza non è una mia grandissima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Ottavoper. Il rapper è stato raggiunto nelle scorse ore da Valerio Staffelli, che gli ha consegnato l’iconica statuetta dila. Il motivo? La sua recentecon la moglieFerragni e i figli: “Come mai, visto che aveva detto che non ci sarebbe mai più tornato, dopo averla definita ‘una Disneyland con i cadaveri sotto al tappeto’? Voleva farsidaper il bacio dato a Rosa Chemical al Festival di Sanremo?”, gli ha chiesto l’inviato del tg satirico di Canale 5. “Hoda. Premetto che lanon è una mia grandissima ...

