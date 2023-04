“Striscia la notizia” la richiesta di Fratoianni al tg satirico (Di martedì 18 aprile 2023) Striscia la notizia”, Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana, ha chiesto un risarcimento al tg satirico per un servizio andato in onda il 5 dicembre 2022, sostenendo che il programma di Antonio Ricci avrebbe offeso la sua rispettabilità e il suo onore personale e professionale. “Striscia La notizia” la “carta legale” di Fratoianni In quell’occasione, sopra le stelle rosse usate dal sito Dagospia per nascondere le nudità di Lady Soumahoro, Striscia aveva appiccicato con intento satirico le facce dei più noti promoter del deputato con gli stivali, per suggerire che quelle erano le vere vergogne da censurare, e non il corpo della signora. Tra i volti c’era naturalmente quello del leader di Sinistra Italiana che, in coppia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 18 aprile 2023)la”, Nicola, leader di Sinistra Italiana, ha chiesto un risarcimento al tgper un servizio andato in onda il 5 dicembre 2022, sostenendo che il programma di Antonio Ricci avrebbe offeso la sua rispettabilità e il suo onore personale e professionale. “La” la “carta legale” diIn quell’occasione, sopra le stelle rosse usate dal sito Dagospia per nascondere le nudità di Lady Soumahoro,aveva appiccicato con intentole facce dei più noti promoter del deputato con gli stivali, per suggerire che quelle erano le vere vergogne da censurare, e non il corpo della signora. Tra i volti c’era naturalmente quello del leader di Sinistra Italiana che, in coppia ...

