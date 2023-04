“Striscia la notizia”, Fedez vuota il sacco sulla scomparsa di Luis Sal (Di martedì 18 aprile 2023) Personaggi tv. Fedez vuota il sacco sulla scomparsa di Luis: ecco cosa succede – In queste ultime settimane si è scritto molto dell’improvvisa sparizione di Luis Sal dal podcast di Fedez Muschio Selvaggio. Per molti i due avrebbero litigato per ragioni economiche; per altri invece dietro l’addio ci sarebbe Chiara Ferragni. Ricorderete l’indiscrezione bomba di Fabrizio Corona: stando al racconto dell’ex re dei paparazzi Fedez e Luis Sal avrebbero avuto una relazione finita in malo proprio per via di un aut aut della moglie del rapper milanese. A scrivere la parola fine sulla vicenda ora il diretto interessato: Fedez ha chiarito cosa è successo tra lui e l’amico. A costringerlo a parlare ... Leggi su tvzap (Di martedì 18 aprile 2023) Personaggi tv.ildi: ecco cosa succede – In queste ultime settimane si è scritto molto dell’improvvisa sparizione diSal dal podcast diMuschio Selvaggio. Per molti i due avrebbero litigato per ragioni economiche; per altri invece dietro l’addio ci sarebbe Chiara Ferragni. Ricorderete l’indiscrezione bomba di Fabrizio Corona: stando al racconto dell’ex re dei paparazziSal avrebbero avuto una relazione finita in malo proprio per via di un aut aut della moglie del rapper milanese. A scrivere la parola finevicenda ora il diretto interessato:ha chiarito cosa è successo tra lui e l’amico. A costringerlo a parlare ...

