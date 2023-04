Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Beatric79497880 : RT @IrpiMedia: #TheBigWall La svolta del presidente Kais Saied dopo un discorso del 21 febbraio dalla retorica sovranista. Dall’Italia cre… - leveglie21 : RT @IrpiMedia: #TheBigWall La svolta del presidente Kais Saied dopo un discorso del 21 febbraio dalla retorica sovranista. Dall’Italia cre… - samiamtimet : RT @IrpiMedia: #TheBigWall La svolta del presidente Kais Saied dopo un discorso del 21 febbraio dalla retorica sovranista. Dall’Italia cre… - Ms_Sam29 : RT @IrpiMedia: #TheBigWall La svolta del presidente Kais Saied dopo un discorso del 21 febbraio dalla retorica sovranista. Dall’Italia cre… - alcardone37 : RT @IrpiMedia: #TheBigWall La svolta del presidente Kais Saied dopo un discorso del 21 febbraio dalla retorica sovranista. Dall’Italia cre… -

Prossimo step, per lasui migranti, è il voto della commissione Affari costituzionali dove ... Sihem Bensedrine, sotto accusa da parte del regime di Kais: "Ci chiedono di trattare i sub - ...... Samir, a margine dei lavori del Fondo Monetario Internazionale. Fra i temi affrontati anche ... Dl Cutro, in arrivosu protezione speciale e rimpatri Sono intanto attesi per queste ore gli ...TUNISI - Stremata dall'emergenza economica, mai davvero uscita dalla crisi della pandemia enel controllo ferreo di kaïs Saïed, la Tunisia è sull'orlo di nuove convulsioni sociali. Per complicare il quadro, alle voci sulla salute precaria del Presidente si affianca la siccità. La ...

Stretta di Saied: arrestato il capo del partito di opposizione ilGiornale.it

Il presidente e leader storico del partito islamico tunisino Ennahdha, Rached Ghannouchi, è stato arrestato ieri sera su ordine della procura antiterrorismo ...REPORTAGE 2. Dal progetto per la valorizzazione della pesca a quello di recupero degli spazi per gli artisti: il lavoro della Cooperazione italiana nel Paese ...