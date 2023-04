Strage di Erba | Cuno Tarfusser | «Un caso da riaprire Ho scritto ogni pagina con onestà intellettuale»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Strage di Erba, si valuta se riaprire il caso. Il pg: 'Olindo e Rosa forse vittime di errore' #ANSA - fattoquotidiano : “Rosa e Olindo sono innocenti e vittime di un errore giudiziario”: la procura di Milano valuta di riaprire il caso… - MediasetTgcom24 : Strage di Erba, il pg di Milano: 'Olindo e Rosa innocenti, prove scientifiche li scagionano' #strageerba #rosa… - Marchess86 : La procura generale è spaccata sulla strage di Erba - impbianco : Perché si parla di nuovo del processo per la strage di Erba -

Il sostituto pg di Milano Cuno Tarfusser ha chiesto la revisione del processo a Olindo Romano e Rosa Bazzi per ladi. E oggi spiega al Corriere della Sera perché. Tarfusser, ex giudice della Corte Penale Internazionale, si è convinto che i due coniugi siano innocenti. E ha scritto 58 pagine di arringa ...Mi riferisco al caso della cosiddettadi, avvenuta all'inizio degli anni Duemila, quattro o cinque persone assassinate in casa da un paio di efferatissimi omicidi che tolsero la vita ...... il cui racconto prima e la testimonianza in aula poi hanno avuto un ruolo importante nella condanna in via definita all'ergastolo di Olindo Romano e Rosa Bazzi per ladi, non sarebbe ...

La strage di Erba, Olindo Romano e Rosa Bazzi colpevoli: il castello delle prove che il pg non può smontare la Repubblica

Milano, Tarfusser chiede la revisione del processo, la pg: atto non consentito dalla legge "Servirà un mese per valutare i nuovi indizi presentati alla Corte d’Appello di Brescia".Ci vorrà almeno un mese prima che, secondo ambienti giudiziari milanesi, il Pg di Milano Francesca Nanni e l'avvocato generale Lucilla Tontodonati decidano se inviare o meno alla Corte d'Appello di Br ...