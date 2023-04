Strade dissestate | buche e manto stradale usurato a via Guido Dorso

(Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl problema delleè da sempre al centro dei disservizi urbani della città di Avellino. Alcune arterie, infatti, sono davvero malandate e rischiano di creare disagi ad automobilisti e passanti. Non solo nelle periferie ove, quasi da protocollo, sembra una normalità non effettuare interventi di manutenzione del, ultimamente, anche arterie del centro sono messe abbastanza male. Un caso importante, ove bisogna prestare massima attenzione, è via, strada principale ubicata al centro di Avellino, dedicata al famoso politico e giornalista vissuto a cavallo delle due guerre mondiali. Figura di grande spicco del panorama irpino, conosciuto in passato per la sua perseveranza editoriale volta all’antifascismo. Purtroppo la ...

...di sfruttare finalmente i tracciati viari per creare lunghe piste ciclabili ai lati delle, ... di viale Mediterraneo e delle vie piùdel lido a causa delle radici degli alberi. Un ......di sfruttare finalmente i tracciati viari per creare lunghe piste ciclabili ai lati delle, ... di viale Mediterraneo e delle vie piùdel lido a causa delle radici degli alberi. Un ...... dalle discariche a cielo aperto all'insufficienza dei depuratori, dalleagli stabili abusivi, dai patrimoni storici maltrattati ai siti Unesco abbandonati. E allora dal cilindro ...

Nel grande rione popolare aspettano la bitumatura anche via Vespucci, via Verrazzano, via Caboto, via Nobile e via Gioia