“Storielle per granchi e scorpioni”, Luigi Lo Cascio scrittore e il suo gustoso riuscito collage metafisico animale, vegetale, spettrale (Di martedì 18 aprile 2023) Capita raramente, ma vivaddio se capita, che uno scrittore “non professionista” abbia stoffa, talento, respiro, più degli estemporanei colleghi professionisti. Parliamo di Luigi Lo Cascio – ribadiamolo magari per inconscia piaggeria: il più grande attore italiano da vent’anni a questa parte – e del suo secondo gustoso collage letterario metafisico Storielle per granchi e per scorpioni (Feltrinelli). Uno di quei volumetti (184 pagine per 33 racconti) che sgusciano tra lunghezze brevissime (12 righe) e distanze espanse (24 pagine) mantenendo un peso specifico eguale in termini di spunti creativi e di dinamicità d’esecuzione. Intanto la peculiarità del volumetto sta proprio nell’apertura di questo “ventaglio di possibilità narrative a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Capita raramente, ma vivaddio se capita, che uno“non professionista” abbia stoffa, talento, respiro, più degli estemporanei colleghi professionisti. Parliamo diLo– ribadiamolo magari per inconscia piaggeria: il più grande attore italiano da vent’anni a questa parte – e del suo secondoletterariopere per(Feltrinelli). Uno di quei volumetti (184 pagine per 33 racconti) che sgusciano tra lunghezze brevissime (12 righe) e distanze espanse (24 pagine) mantenendo un peso specifico eguale in termini di spunti creativi e di dinamicità d’esecuzione. Intanto la peculiarità del volumetto sta proprio nell’apertura di questo “ventaglio di possibilità narrative a ...

