Stop di 2 - 3 mesi per Scamacca, addio Nations League (Di martedì 18 aprile 2023) Gianluca Scamacca, attaccante del West Ham, è stato operato al ginocchio destro sabato scorso al Gemelli di Roma e l'ospedale ha dato oggi nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni, stimando i tempi di ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 18 aprile 2023) Gianluca, attaccante del West Ham, è stato operato al ginocchio destro sabato scorso al Gemelli di Roma e l'ospedale ha dato oggi nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni, stimando i tempi di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SportRepubblica : Scamacca operato a Roma, stop di 2-3 mesi - ETGazzetta : Gianluca #Scamacca operato al Gemelli di Roma: circa 3 mesi di stop per l'attaccante del West Ham - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: West Ham. Scamacca operato al menisco, stop di 2-3 mesi