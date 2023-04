“Stiamo insieme…” Isola dei Famosi 2023 | la naufraga e il volto della tv sono una coppia

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 18 aprile 2023) È tornata l’dei. I nuovi naufraghisbarcati in Honduras e lunedì 17 aprileIlary Blasi ha inaugurato la nuova edizione. Che ha una new entry rispetto allo scorso anno: Enrico Papi nel ruolo che fu di Nicola Savino al fianco di Vladimir Luxuria. E a questo proposito, pochi secondi dopo essere entrata in studio, la conduttrice ha voluto salutare il suo ex compagno di avventura ma facendo intendere un riferimento all’ex marito, Francesco Totti. “Tante cosecambiate: come sapete un uomo che era vicino a me, che era al mio fianco, non c’è più”, ha detto la padrona di casa dell’dei. Molti hanno subito ipotizzato che si stesse riferendo a Francesco Totti e al divorzio che nell’ultimo anno ha fatto parlare tutta l’Italia. Poi però ...