Stefano Boeri | «Il gioco è una cosa seria»

(Di martedì 18 aprile 2023)ci fanno la più grande Internet company al mondo, Amazon e il maestroall’Università degli Studi di Milano, a poche ore dal taglio del nastro del Salone del Mobile 2023? Invitano al, grazie a un’altalena speciale, che si ispira al surrealismo spagnolo del primo Novecento e al circo americano di Madrid. Una celebrazione, a cielo aperto, di ciò che oggi ha maggior valore: il tempo libero, interpretato con gli occhi di chi oltre al divertimento cerca la leggerezza. Senza mai dimenticare la salvaguardia di uno spazio e di un’ambiente che si sta deteriorando. Da qui la scelta di materiali per l’installazione che potranno essere riutilizzati in altri contesti, scomponendo e ricomponendo i vari moduli. Il battesimo di fuoco è tutto nei tamburi di sottofondo di Ho visto Nina volare e nella voce di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... panorama_it : Nel Cortile della Farmacia dell’Università degli Studi di Milano, fino al 26 aprile, Amazon dà vita ad uno spazio i… - ADM_assdemxmi : RT @eventiatmilano: #MilanoDesignWeek2023, eventi gratuiti: @IPOMERIGGI Musicali ospiti dell’installazione “Swing”, la grande altalena di S… - ADM_assdemxmi : RT @BnB_Ferroviere: #MilanoDesignWeek2023, eventi gratuiti: @IPOMERIGGI Musicali ospiti dell’installazione “Swing”, la grande altalena di S… - Gazzettalombard : Sua Maestà la Regina Máxima ha fatto visita al Bosco Verticale di Milano nel corso della Milano Design Week a Milan… - StefaniaTrazzi : @_andrearusso inaugura “Ambienti di apprendimento 4.0” con Architetto Stefano Boeri, Ass. Simona Tironi, Valentina… -

...fatto un'installazione realizzata da MR Digital ispirata al Future Classroom Lab della European Schoolnet dei Bruxelles e che ospita un modello di spazio di apprendimento progettato da...In mattinata ha incontratoal Bosco Verticale. Tema dell'incontro, come spiegato sui sociale dell'architetto, è stato sottolineare l'impegno e la fertile collaborazione tra l'Italia e i ...Nel Cortile della Farmacia dell'Università degli Studi, Amazon eInteriors hanno inaugurato The Amazing Playground, ampio spazio interattivo ed esperienziale con protagonista Swing, l'...

Alla Statale di Milano arriva l'altalena gigante di Stefano Boeri per la Design Week Finestre sull'Arte

Un’installazione di MR Digital e Stefano Boeri, presentata per la Milano Design Week 2023, immagina come saranno le aule scolastiche del futuro: ambienti salubri, sicuri, che favoriranno concentrazion ...Come ha detto proprio l’architetto Stefano Boeri durante l’inaugurazione, “oggi servono nuovi ambienti di apprendimento. Noi abbiamo immaginato una classe ad assetto variabile, che consenta modalità ...