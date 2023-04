Stati Uniti, ragazza sbaglia vialetto e viene uccisa dal proprietario di casa (Di martedì 18 aprile 2023) Kaylin Gillis, una ragazza americana di 20 anni, è stata uccisa dopo essere entrata per sbaglio con la sua auto nel vialetto della casa di un uomo in una zona rurale dello Stato di New York, nella città di Hebron, dove la notte gli ingressi alle abitazioni sono poco illuminati. La giovane era in macchina con altre tre persone e – secondo la ricostruzione della polizia – ha fatto erroneamente ingresso nella proprietà del 65enne Kevin Monahan: dopo essersi accorta dell’errore stava tornando indietro ma l’uomo avrebbe aperto il fuoco contro il veicolo, colpendola. “Questo è un caso molto triste di alcuni giovani che stavano cercando la casa di un amico e sono finiti a casa di quest’uomo che ha deciso di uscire con un’arma da fuoco e di sparare”, ha detto lo sceriffo di Washington Country ... Leggi su tpi (Di martedì 18 aprile 2023) Kaylin Gillis, unaamericana di 20 anni, è statadopo essere entrata per sbaglio con la sua auto neldelladi un uomo in una zona rurale dello Stato di New York, nella città di Hebron, dove la notte gli ingressi alle abitazioni sono poco illuminati. La giovane era in macchina con altre tre persone e – secondo la ricostruzione della polizia – ha fatto erroneamente ingresso nella proprietà del 65enne Kevin Monahan: dopo essersi accorta dell’errore stava tornando indietro ma l’uomo avrebbe aperto il fuoco contro il veicolo, colpendola. “Questo è un caso molto triste di alcuni giovani che stavano cercando ladi un amico e sono finiti adi quest’uomo che ha deciso di uscire con un’arma da fuoco e di sparare”, ha detto lo sceriffo di Washington Country ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Stati Uniti, ragazza sbaglia vialetto e viene uccisa dal proprietario di casa - putino : Le autorità egiziane hanno abbandonato il piano per la produzione di 40 mila munizioni per le truppe russe. Tale de… - Gitro77 : Nel grafico sottostante è possibile vedere con quanti missili e in quali Paesi gli Stati Uniti abbiano provato solo… - AmerchanthopesP : @RobbyDreamer Il governo degli Stati Uniti ha finanziato la generazione di agenti patogeni SARS trasmissibili altam… - DavPoggi : RT @SAntonio10273: ?????... I risultati delle geniali operazioni studiate dagli YANKEES ed Europa: '????????????????La Russia prende il sopravvento… -