Stasera non è prevista nessuna coreografia in Curva: svelato il motivo (Di martedì 18 aprile 2023) Come riporta Francesco Modugno, giornalista Sky, non ci sarà la coreografia in Curva nell gara di questa sera contro il Milan, ecco cosa si apprende: "C'era in realtà anche la volontà di una coreografia di quelle batticuore, ma in realtà non c'è stato il tempo: come sappiamo, fino a pochi giorni fa tanti divieti e vincoli e la mancaza di un dialogo. Mentre negli ultimi giorni si è riacceso con De Laurentiis. Uno stadio Maradona che sarà pieno come mai e sold out. Diecimila bandierine azzurre nei Distinti, infine ricavato uno spazio in Tribuna per un gruppetto di tifosi delle curve senza biglietti".

