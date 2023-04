Stasera in tv Fuori dal Coro: anticipazioni puntata 18 aprile (Di martedì 18 aprile 2023) Questa sera in tv martedì 18 aprile, nel nuovo appuntamento con Fuori dal Coro, in onda in prima serata su Retequattro, Mario Giordano affronterà il tema dell’immigrazione con un focus sulle differenze tra la gestione dei flussi attuata dal governo spagnolo, che ha visto un dimezzamento degli arrivi nel primo trimestre del 2023, e quella italiana segnata dal record di sbarchi. Si dovrebbe porre una comparativa con le misure adottate dal governo socialista in Spagna che, nel corso del tempo, sembra riuscito a ridurre notevolmente il numero degli sbarchi. Mario Giordano a Fuori dal Coro affronta il tema del caro affitti Nel corso della serata, ampio spazio a un’analisi sul caro affitti che sta interessando diverse città italiane e a un reportage sul mercato del lavoro in cui domanda e ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 18 aprile 2023) Questa sera in tv martedì 18, nel nuovo appuntamento condal, in onda in prima serata su Retequattro, Mario Giordano affronterà il tema dell’immigrazione con un focus sulle differenze tra la gestione dei flussi attuata dal governo spagnolo, che ha visto un dimezzamento degli arrivi nel primo trimestre del 2023, e quella italiana segnata dal record di sbarchi. Si dovrebbe porre una comparativa con le misure adottate dal governo socialista in Spagna che, nel corso del tempo, sembra riuscito a ridurre notevolmente il numero degli sbarchi. Mario Giordano adalaffronta il tema del caro affitti Nel corso della serata, ampio spazio a un’analisi sul caro affitti che sta interessando diverse città italiane e a un reportage sul mercato del lavoro in cui domanda e ...

