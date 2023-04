Stasera in TV c’è Parasite, capolavoro moderno sull’odio di classe (Di martedì 18 aprile 2023) di Bong Joon-ho. STORIE DI APPARTENZE Il giovane Ki-woo riceve la visita di un amico che gli offre la possibilità di insegnare inglese a Da-hye, figlia adolescente della ricca famiglia Park. Ki-woo ottiene il lavoro, ma non è abbastanza per risollevare le sorti della sua famiglia di origine che vive da sempre di espedienti in un freddo e maleodorante sottoscala. I Kim, famiglia di Ki-woo, si insediano poco a poco nella bellissima casa dei Park grazie ad una serie di sotterfugi. Il papà di Ki-woo diventa il nuovo autista, dopo aver fatto licenziare il vecchio impiegato. Stessa fine anche per la governante che verrà rimpiazzata con la madre di Ki-woo e per l’artetererapeuta, che altri non è altri se non la sorella del ragazzo. In casa Park i Kim fingono di non conoscersi e di essere dei professionisti nei rispettivi settori, mentre i proprietari non nutrono sospetto alcuno. ... Leggi su optimagazine (Di martedì 18 aprile 2023) di Bong Joon-ho. STORIE DI APPARTENZE Il giovane Ki-woo riceve la visita di un amico che gli offre la possibilità di insegnare inglese a Da-hye, figlia adolescente della ricca famiglia Park. Ki-woo ottiene il lavoro, ma non è abbastanza per risollevare le sorti della sua famiglia di origine che vive da sempre di espedienti in un freddo e maleodorante sottoscala. I Kim, famiglia di Ki-woo, si insediano poco a poco nella bellissima casa dei Park grazie ad una serie di sotterfugi. Il papà di Ki-woo diventa il nuovo autista, dopo aver fatto licenziare il vecchio impiegato. Stessa fine anche per la governante che verrà rimpiazzata con la madre di Ki-woo e per l’artetererapeuta, che altri non è altri se non la sorella del ragazzo. In casa Park i Kim fingono di non conoscersi e di essere dei professionisti nei rispettivi settori, mentre i proprietari non nutrono sospetto alcuno. ...

