Starbucks lancia First Store Collection | la sua seconda collezione NFT

Leggi su blockworld

(Di martedì 18 aprile 2023) Dopo aver fatto sold out al suo primo lancio NFT in pochi minuti il ??mese scorso, la più grande catena di coffee shop al mondo,, lancerà un’altraquesta settimana. Mercoledì 19 aprile 2023,lancerà la sua, un set che comprende 5.000 NFT creati su rete Polygon. Gli NFT avranno un prezzo di 100 dollari ciascuno. Ciascuno dei nuovi NFT è descritto come un “collage multimediale di foto, texture in-e icone di spicco” ispirato al primo negozio della catena al Pike Place Market di Seattle. L’acquisto di un NFT farà guadagnare agli utenti 1.500 punti per poter usufruire dei premi all’interno dell’appOdyssey. Gli utenti che possiedono già due NFT della prima...