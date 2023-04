Star Wars, Kathleen Kennedy: "Il film di Kevin Feige? Non c'è mai stato" (Di martedì 18 aprile 2023) Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, ha chiarito le voci riguardanti un potenziale film di Star Wars ideato da Kevin Feige sostenendo che non sia mai stato proposto. Il film di Star Wars sviluppato da Kevin Feige sembra non sia in realtà mai esistito. Nuove dichiarazioni di Kathleen Kennedy sembrano voler suggerire che il progetto sia stato al centro di molte notizie e indiscrezioni online basate solo su voci di corridoio e dichiarazioni non verificate. Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, intervistata da IGN, ha spiegato: "Il progetto di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 18 aprile 2023), presidente di Lucas, ha chiarito le voci riguardanti un potenzialediideato dasostenendo che non sia maiproposto. Ildisviluppato dasembra non sia in realtà mai esistito. Nuove dichiarazioni disembrano voler suggerire che il progetto siaal centro di molte notizie e indiscrezioni online basate solo su voci di corridoio e dichiarazioni non verificate., presidente di Lucas, intervistata da IGN, ha spiegato: "Il progetto di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... weastvcoast : @comepeterpan_ si amo quello fondente stava nell uovo di star wars - alltheCoolThin2 : Il tappetino per mouse di Star Wars, disponibile in 3 misure - asteMattonicini : - stai_laggando : @VieniquiC Mi fa piacere, qui playlist su star wars - homotron1013 : poco fa ho pianto su un film e poi subito dopo su tiktok con degli edits di star wars chi lo avrebbe mai detto (non io) -