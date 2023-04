Spunta la nuova pista sulla cacciata di Giletti (Di martedì 18 aprile 2023) In queste ultime ore, ne stiamo sentendo di tutti i colori. Dal possibile passaggio in Rai alla censura per le inchieste “scomode” sulla mafia, per poi passare ad una presunta (poi smentita) perquisizione dell’Antimafia a casa di Massimo Giletti. Questa volta è Il Foglio ad offrire un’altra chiave di lettura, l’ennesima, che cerca di dare spiegazioni alla sospensione improvvisa di Non è l’Arena da La7. Secondo Salvatore Merlo, infatti, non ci sarebbe la censura dietro lo stop al conduttore ex Rai, ma i costi per sostenere la trasmissione, e quindi il passivo in cui si trovava il programma televisivo. Secondo il quotidiano di Claudio Cerasa, nell’ultimo mese, Non è l’Arena avrebbe raccolto solo 50mila euro, a fronte dei 200mila di costi. Una situazione divenuta ormai insostenibile, che avrebbe spinto Urbano Cairo a decidere per la sospensione. C’è anche ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 18 aprile 2023) In queste ultime ore, ne stiamo sentendo di tutti i colori. Dal possibile passaggio in Rai alla censura per le inchieste “scomode”mafia, per poi passare ad una presunta (poi smentita) perquisizione dell’Antimafia a casa di Massimo. Questa volta è Il Foglio ad offrire un’altra chiave di lettura, l’ennesima, che cerca di dare spiegazioni alla sospensione improvvisa di Non è l’Arena da La7. Secondo Salvatore Merlo, infatti, non ci sarebbe la censura dietro lo stop al conduttore ex Rai, ma i costi per sostenere la trasmissione, e quindi il passivo in cui si trovava il programma televisivo. Secondo il quotidiano di Claudio Cerasa, nell’ultimo mese, Non è l’Arena avrebbe raccolto solo 50mila euro, a fronte dei 200mila di costi. Una situazione divenuta ormai insostenibile, che avrebbe spinto Urbano Cairo a decidere per la sospensione. C’è anche ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AngeloSantoro : A quelli che si chiedono perché @nytimes non vuol pagare la nuova spunta gold per le aziende consiglio di leggere l… - 13iyeon : pazzesche queste ancelle del patriarcato ogni giorno ne spunta una nuova sono come dei funghi - JuventusUn : Svolta #Juventus, spunta una nuova via: penalizzazione ridotta! I DETTAGLI ?? - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL MESSAGGERO - Lazio, spunta una nuova ipotesi sull'incidente di Ciro Immobile - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MESSAGGERO - Lazio, spunta una nuova ipotesi sull'incidente di Ciro Immobile -

The Walking Dead, lo spin - off: spunta la foto inedita dal set - Rick e Michonne in pericolo Serie TV The Walking Dead, lo spin - off: spunta la foto inedita dal set - Rick e Michonne in pericolo Di Giada Massironi - 18 Aprile 2023 11 Spunta una nuova foto rivelatoria dal set di The Walking Dead che mostra Rick e Michonne in fuga: ecco cosa succederà. Cresce l'attesa per l'uscita di The Walking Dead: Rick & Michonne e più il tempo ... La nuova politica di Twitter contro gli hater Dopo aver reso disponibile l'abbonamento a tutti gli iscritti, e poco prima di eliminare la spunta ... L'approccio di Twitter a questa nuova funzione rispecchia la filosofia di Musk " Freedom of speech, ... Cristina Scuccia, imbarazzo all'Isola: "Pregarla", cosa scappa di bocca Cristina Scuccia è una delle principali 'attrazioni' della nuova edizione dell' Isola dei Famosi , che è partita ieri sera - lunedì 17 aprile - sotto l'ottima ... Ilary Blasi disgustata: cosa spunta ... Serie TV The Walking Dead, lo spin - off:la foto inedita dal set - Rick e Michonne in pericolo Di Giada Massironi - 18 Aprile 2023 11unafoto rivelatoria dal set di The Walking Dead che mostra Rick e Michonne in fuga: ecco cosa succederà. Cresce l'attesa per l'uscita di The Walking Dead: Rick & Michonne e più il tempo ...Dopo aver reso disponibile l'abbonamento a tutti gli iscritti, e poco prima di eliminare la... L'approccio di Twitter a questafunzione rispecchia la filosofia di Musk " Freedom of speech, ...Cristina Scuccia è una delle principali 'attrazioni' dellaedizione dell' Isola dei Famosi , che è partita ieri sera - lunedì 17 aprile - sotto l'ottima ... Ilary Blasi disgustata: cosa... Spunta la nuova pista sulla cacciata di Giletti Nicola Porro Polestar 4 così come venne proposta questa soluzione sulla concept Precept dalla quale la nuova Polestar 4 ha preso chiaramente spunto. Veniamo al dunque e scopriamo dimensioni, interni, motori, prestazioni e ... Peugeot 9X8: ecco la livrea speciale per la 24 Ore di Le Mans Demsky che la nuova livrea della Peugeot 9X8. Le Peugeot 9X8 destinatarie della nuova livrea prendono spunto dagli Anni Novanta Alla presentazione della nuova livrea che caratterizzerà le Peugeot 9X8 ... così come venne proposta questa soluzione sulla concept Precept dalla quale la nuova Polestar 4 ha preso chiaramente spunto. Veniamo al dunque e scopriamo dimensioni, interni, motori, prestazioni e ...Demsky che la nuova livrea della Peugeot 9X8. Le Peugeot 9X8 destinatarie della nuova livrea prendono spunto dagli Anni Novanta Alla presentazione della nuova livrea che caratterizzerà le Peugeot 9X8 ...