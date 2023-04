Sporting Lisbona-Juventus: probabili formazioni e dove vederla (Di martedì 18 aprile 2023) Giovedì 20 aprile, alle ore 21, presso lo stadio Arvelade, si giocherà Sporting Lisbona-Juventus, match valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. Per entrambe c’è in palio un intera stagione, dato che i portoghesi sono distanziati dalle prime posizioni in campionato, mentre i bianconeri hanno l’obbligo di vincere la competizione se vogliono entrare in Champions League. Si riparte dall’1-0 ottenuto all’andata dalla squadra di Allegri. Sporting Lisbona-Juventus: LE probabili formazioni I padroni di casa dovrebbero partire con il solito 3-4-3: Adan tra i pali, St. Juste, Inacio e Coates in difesa. A centrocampo, Esgaio, Goncalves, Morita e SAntos, mentre in avanti il trio offensivo composto da Chermiti, Trincao ed ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 18 aprile 2023) Giovedì 20 aprile, alle ore 21, presso lo stadio Arvelade, si giocherà, match valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. Per entrambe c’è in palio un intera stagione, dato che i portoghesi sono distanziati dalle prime posizioni in campionato, mentre i bianconeri hanno l’obbligo di vincere la competizione se vogliono entrare in Champions League. Si riparte dall’1-0 ottenuto all’andata dalla squadra di Allegri.: LEI padroni di casa dovrebbero partire con il solito 3-4-3: Adan tra i pali, St. Juste, Inacio e Coates in difesa. A centrocampo, Esgaio, Goncalves, Morita e SAntos, mentre in avanti il trio offensivo composto da Chermiti, Trincao ed ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : Il gesto dei tifosi dello #SportingLisbona nei confronti del #Catanzaro - juventusfc : Il microfono passa a Mister Allegri: ??Allegri : « L'allenatore dello Sporting è giovane e bravo. Ha riportato il t… - periodicodaily : Sporting Lisbona-Juventus: probabili formazioni e dove vederla - BMussatti : RT @lvogruppo: Szczesny, malore per il portiere della Juve: esce in lacrime per un dolore al petto. <Non riuscivo a respirare, ho avuto pa… -