Sport in tv oggi (martedì 18 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di martedì 18 aprile 2023) oggi, martedì 18 aprile, una nuova giornata di Sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sul tennis sul torneo di Barcellona con tanti giocatori italiani in campo, tra cui Jannik Sinner che, dopo il torneo di Montecarlo, sarà nuovamente in campo e in doppio in questo caso con l’australiano Alex de Minaur. Grande curiosità su quello che saprà fare l’altoatesino sulla terra catalana. Da sottolineare anche la disputa degli appuntamenti a Monaco di Baviera, con Lorenzo Sonego, e Stoccarda, con Martina Trevisan. Spazio poi al ciclismo con la seconda tappa del Tour of the Alps, agli Europei di sollevamento sesi ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023)18, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OA. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. Fari puntati sul tennis sul torneo di Barcellona con tanti giocatori italiani in campo, tra cui Jannik Sinner che, dopo il torneo di Montecarlo, sarà nuovamente in campo e in doppio in questo caso con l’australiano Alex de Minaur. Grande curiosità su quello che saprà fare l’altoatesino sulla terra catalana. Da sottolineare anche la disputa degli appuntamenti a Monaco di Baviera, con Lorenzo Sonego, e Stoccarda, con Martina Trevisan. Spazio poi al ciclismo con la seconda tappa del Tour of the Alps, agli Europei di sollevamento sesi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Lo dicevano ieri eminenti esponenti del mondo dello sport e lo ripetono anche oggi: 'Chi vince troppo non fa il ben… - RivieraSportit : Ottimi risultati oggi al 'Trofeo Ravano' di volley per gli alunni della terza B della Primaria di Arma di Taggia (F… - Rosaria1949 : RT @OGiannino: C'è chi rifiuta (pochi) lo sport in cui politica ITA eccelle a livello mondiale: cioè il calcio alla lattina, fai regalie el… - PierluigiMoric1 : RT @OGiannino: C'è chi rifiuta (pochi) lo sport in cui politica ITA eccelle a livello mondiale: cioè il calcio alla lattina, fai regalie el… - Luxgraph : Migranti, oggi il test dell’Aula per la maggioranza: e Salvini per ora non arretra Mattarella: superare norme Ue pr… -

"La mia partita del cuore, sognando Pelé..." Ma i ragazzini che oggi frequentano le scuole - calcio sono più mollaccioni dei monellacci della sua generazione "Noi avevamo una fisicità diversa. Si giocava in strada 24 ore su 24 e ci ... Vivere o morire. L'Europa guarda l'Italia divisa in due Uscire contro i portoghesi sarebbe stato improponibile qualche anno fa, oggi non più. Eppure la stagione è migliore di quanto sembri. Mettete sulla strada delle tre di Champions tutte le tagliole ... Gasperini è un furia, insulti pesanti e rissa sfiorata con i dirigenti della Fiorentina A cominciare dai rappresentanti della Procura Federale che - presenti sul posto - hanno preso nota dell'accaduto e oggi potrebbero aprire un fascicolo d'inchiesta . Prima, rientrando negli spogliatoi,... L'apertura del CorSport su Napoli-Milan: "Tutto in una notte" Rafa Leao da una parte, con dietro l'ombra di Marco Van Basten, e Victor Osimhen dall'altra, con Maradona sullo sfondo. Al centro il titolo: "Tutto in una notte". Corriere dello Sport: “Agostinelli: «Il Benevento ci crede. Tutti uniti per battere il Palermo” L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Benevento a caccia di punti al Barbera per la gara contro il Palermo in programma sabato. A mali estremi, estremi rimedi. Andrea Agostin ... Ma i ragazzini chefrequentano le scuole - calcio sono più mollaccioni dei monellacci della sua generazione "Noi avevamo una fisicità diversa. Si giocava in strada 24 ore su 24 e ci ...Uscire contro i portoghesi sarebbe stato improponibile qualche anno fa,non più. Eppure la stagione è migliore di quanto sembri. Mettete sulla strada delle tre di Champions tutte le tagliole ...A cominciare dai rappresentanti della Procura Federale che - presenti sul posto - hanno preso nota dell'accaduto epotrebbero aprire un fascicolo d'inchiesta . Prima, rientrando negli spogliatoi,...Rafa Leao da una parte, con dietro l'ombra di Marco Van Basten, e Victor Osimhen dall'altra, con Maradona sullo sfondo. Al centro il titolo: "Tutto in una notte".L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Benevento a caccia di punti al Barbera per la gara contro il Palermo in programma sabato. A mali estremi, estremi rimedi. Andrea Agostin ...