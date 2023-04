Spie | fughe e altri guai Il caso Uss letto dal prefetto Soi

Leggi su formiche

(Di martedì 18 aprile 2023) Poco più di tre anni fa Alexander Yuryevich Korshunov, manager russo arrestato a Napoli su richiesta statunitense per spionaggio industriale, fu inaspettatamente estradato in Russia anziché negli Stati Uniti per decisione dell’allora ministro della Giustizia italiano Alfonso Bonafede. Si trattò, ci vennegato, di una decisione tecnica, basata sul fatto che la richiesta di estradizione presentata da Mosca era sì successiva a quella statunitense ma motivata da reati che, secondo le autorità russe, erano stati commessi prima di quelli contestati a Korshunov dalla magistratura dell’Ohio. Nello scorso mese di marzo un altro manager russo arrestato in Italia su mandato della magistratura americana, Artem Uss, è riuscito a evitare l’estradizione negli Stati Uniti sottraendosi agli arresti domiciliari poche ore dopo che la Corte d’Appello di Milano aveva accolto l’istanza ...