Spezia | la salvezza si raggiunge fuori casa

Leggi su calcionews24

(Di martedì 18 aprile 2023) Losi gioca lanegli scontri diretti con Sampdoria, Cremonese e Lecce, tutti da giocare in trasferta Losi gioca una parte importante dinelle prossime giornate: la squadra di Semplici dovrà infatti disputare tre scontri diretti – Sampdoria, Cremonese e Lecce – tutti lontani dal Picco. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, per queste gare, cominciando dai blucerchiati sabato, Semplici non potrà contare su Holm, mentre sembrano aver recuperato Bastoni e anche Zurkowski. L'articolo proviene da Calcio News 24.