Spalletti | «Sono inconsolabile anche se mi fate tanti complimenti»

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky al termine della sfida di Champions contro il Milan Cosa si rimprovera? «Non lo so, prima di tutto si fanno i complimenti al Milan. Poi si fanno i complimenti alla squadra. È chiaro che non si torna indietro nel tempo ed è inutile stare a pensarci. Abbiamo già troppo dolore da gestire per metterci anche i rimorsi. Non ne abbiamo per l'atteggiamento e le scelte. Ci siamo arrivati un po' con il fiato corto per il turno delle Nazionali. Il 4-0 in campionato è stato troppo per il livello della squadra. Per le altre due abbiamo commesso qualche ingenuità, ma le partite le abbiamo fatto» Cosa dicono le statistiche dei tiri? «Non lo so perché si possono mettere tanti numeri, ma conta il risultato. Il risultato spesso passa attraverso a quello che ...

