Spalletti ha scelto il sostituto di Anguissa: dovrà fermare Leao (Di martedì 18 aprile 2023) Il Napoli giocherà contro il Milan in Champions League senza Frank Anguissa. Il centrocampista africano è squalificato come Kim min-Jae. Pronti a scendere in campo Ndombele e Juan Jesus. Sembrano esserci pochi dubbi sulla formazione del Napoli che scenderà in campo con il Milan in Champions League. Gli azzurri dovranno fare a meno di due pedine importantissime come Anguissa e Kim. I due giocatori sono squalificati e non potranno scendere in campo per questo turno, ma sarebbero disponibili nel caso il Napoli dovesse fare l’impresa e centrare la semifinale di Champions League. Napoli-Milan: Ndombele al posto di Anguissa Ieri Luciano Spalletti in conferenza stampa non ha dato chiare indicazioni su chi potrà prendere il posto di Anguissa. Ha fatto capire che sia Ndomble che Elmas sono a disposizione, ma il ... Leggi su napolipiu (Di martedì 18 aprile 2023) Il Napoli giocherà contro il Milan in Champions League senza Frank. Il centrocampista africano è squalificato come Kim min-Jae. Pronti a scendere in campo Ndombele e Juan Jesus. Sembrano esserci pochi dubbi sulla formazione del Napoli che scenderà in campo con il Milan in Champions League. Gli azzurri dovranno fare a meno di due pedine importantissime comee Kim. I due giocatori sono squalificati e non potranno scendere in campo per questo turno, ma sarebbero disponibili nel caso il Napoli dovesse fare l’impresa e centrare la semifinale di Champions League. Napoli-Milan: Ndombele al posto diIeri Lucianoin conferenza stampa non ha dato chiare indicazioni su chi potrà prendere il posto di. Ha fatto capire che sia Ndomble che Elmas sono a disposizione, ma il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Spalletti ha scelto il sostituto di Anguissa: dovrà fermare Leao #Anguissa #ChampionsLeague #Milan #napoli… - milansette : Napoli, Spalletti ha scelto anche i rigoristi anti-Milan e parla del confronto Leao-Osimhen - milansette : Napoli, Spalletti ha scelto anche i rigoristi anti-Milan e parla del confronto Leao-Osimhen - NapoliAddict : Spalletti ha scelto gli 11 che sfideranno il 'diavolo'. Bella notizia per Pioli #Napoli #ForzaNapoliSempre… - sscalcionapoli1 : Gazzetta – Napoli-Milan, Spalletti ha scelto Juan Jesus come sostituto di Kim, per quello di Anguissa ballottaggio… -

Derby show di Champions. Napoli accende l'attacco Milan, parola alla difesa I titoli di queste ore sono monopolizzati da Leao, scelto quale rivale principale di Osimhen, già ... scelta premiata ma non replicata mercoledì scorso perché Spalletti studiò la contro mossa con lo ... Milan sotto assedio! Cinque giorni fa Spalletti & C. hanno 'dato il là' iniziando a lamentarsi per un ammonizione non ...che il Milan sarebbe stato il cospiratore di calciopoli e colui addirittura che avrebbe scelto le ... "Elmas o Ndombele al posto di Anguissa". Ecco la Spalletti, scelto il sostituto! Conferenza Spalletti alla vigilia di Napoli Milan di Champions League . Luciano Spalletti ha parlato della sfida di domani e si è concentrato anche sugli eventuali sostituti di Kim e Anguissa: Spalletti sul sostituto di Anguissa Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli ... I titoli di queste ore sono monopolizzati da Leao,quale rivale principale di Osimhen, già ... scelta premiata ma non replicata mercoledì scorso perchéstudiò la contro mossa con lo ...Cinque giorni fa& C. hanno 'dato il là' iniziando a lamentarsi per un ammonizione non ...che il Milan sarebbe stato il cospiratore di calciopoli e colui addirittura che avrebbele ...Conferenzaalla vigilia di Napoli Milan di Champions League . Lucianoha parlato della sfida di domani e si è concentrato anche sugli eventuali sostituti di Kim e Anguissa:sul sostituto di Anguissa Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli ... Napoli, Spalletti ha scelto anche i rigoristi anti-Milan e parla del confronto Leao-Osimhen Virgilio Sport Napoli-Milan, probabili formazioni: Osimhen guida l'attacco, in mezzo c'è Ndombele Fanno a gara a chi suona la carica. Arrivano praticamente tutti prima dell'orario fissato, a prima mattina: eppure è solo un po' di defaticante per chi ha giocato con il ... Spalletti: felici solo in caso di qualificazione, non vogliamo fermarci SSCN- Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan:" Ci sono delle cose da sistemare, avendo giocato due volte in così poco tempo c'è m ... Fanno a gara a chi suona la carica. Arrivano praticamente tutti prima dell'orario fissato, a prima mattina: eppure è solo un po' di defaticante per chi ha giocato con il ...SSCN- Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan:" Ci sono delle cose da sistemare, avendo giocato due volte in così poco tempo c'è m ...